Экономика

Олег Бедских: Уголовное дело в отношении Ольги Торбич никак не повлияет на перспективы развития ОЭЗ «Моглино»

Уголовное дело в отношении экс-директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Ольги Торбич не имело отрицательного влияния на инвестиционный климат Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» и.о. генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Олег Бедских.

«На инвестиционный климат Псковской области эта ситуация не наложила принципиальных последствий. Со всеми резидентами мы ведем плотную работу, и выводы об инвестиционной привлекательности площадки "Моглино" и всего региона каждый инвестор делает на основе реальной работы, которая с ним проводится», - пояснил гость студии.

По его словам, со стороны управляющей компании «Моглино» работа с действующими и потенциальными резидентами не прекращалась ни на минуту и продолжается в достаточно активном темпе. «Уверен в том, что ситуация (с уголовным делом в отношении Ольги Торбич - ред.) никак не отразится ни на отношении инвесторов к площадке, ни в целом на перспективах развития "Моглино", - добавил Олег Бедских. - Любая система развивается, и не только в связи с персональными аспектами. "Моглино" будет развиваться по мере развития внешней ситуации и прихода новых инвесторов. Мы имеем необходимую поддержку со стороны региональных властей, чтобы проект рос и развивался».