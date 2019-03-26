Экономика

Набиуллина назвала слабое место экономики РФ

Фото: Сергей Коньков

Отсутствие внутренних источников длинных денег является слабым местом российской экономики. Об этом заявила во вторник председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РБК.

«Бюджетное правило в совокупности с мерами денежно-кредитной политики действительно довольно устойчиво защищают финансовую стабильность. Но было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», - сказала Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.

Она также отметила, что на поведение краткосрочных иностранных инвесторов могут повлиять и общая оценка привлекательности развивающихся рынков, и геополитические факторы. В связи с этим важное значение приобретает наличие инвесторов с долгосрочными планами, добавила Набиуллина.

Согласно банным ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля 2029 года доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа составляет 25%. При этом в марте-апреле 2018-го этот показатель составлял около 34%.