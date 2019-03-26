Экономика

Директор «Псков-Полимера» сообщил, что вступил в «неравный бой с шашлычниками»

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали внесение изменений в государственную программу «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект решения парламентарии поддержали сегодня, 27 марта, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Как пояснила первый заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева, изменения в обсуждаемую госпрограмму связаны с необходимостью приведения ее в соответствие с законом Псковской области о бюджете на 2018-2019 годы. Кроме того, вносятся изменения по плановым показателям для ряда нацпроектов. Например, такого как «Международная кооперация и экспорт».

Учтен в поправках и механизм предоставления субсидий в рамках участия в программе приграничного сотрудничества. Актуализированы в соответствии со статистическими данными целевые показатели программы, в том числе по числу высокотехнологичных рабочих мест.

Кроме того, в госпрограмме обозначена разработка новой стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

«Проект уже согласован комитетом по финансам и контрольным управлением. Все замечания Счетной палаты устранены, от прокуратуры получено положительное заключение», - заключила Ирина Васильева.

В ходе обсуждения предложенных поправок вице-спикер регионального парламента, руководитель компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин сообщил, что компания «Псков-Полимер», которая расположена в промышленной зоне Пскова и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Пскове, вступила «в неравный бой с шашлычниками».

«Мы хотим организовать стоянку для транспорта для сотрудников и клиентов. Но столкнулись с тем, что в ходе конкурсных процедур необоснованно раздувается цена, а, чтобы купить место для стоянки, нужно бороться с шашлычниками», - поделился он.

Он предложил освободить возглавляемое им предприятие от участия в аукционе и тем самым поддержать его. «Это была бы хорошая государственная поддержка реальным инвесторам и производителям», - добавил Юрий Сорокин.

Ирина Васильева в свою очередь отметила, что существует механизм предоставления земельного участка без торгов, если инвестпроект будет признан масштабным и стратегическим. «Если собственник КУГИ, то мы можем задействовать этот механизм», - уточнила чиновник и пригласила предпринимателя на встречу, чтобы подробно рассмотреть этот вопрос.