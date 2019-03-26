Экономика

В Псковском районе «РПК» планирует производить в «Моглино» биотопливо в гранулах

В Псковском районе потенциальный инвестор, предприятие «РПК» планирует производить из отходов деревообрабатывающей промышленности экологичное и экономичное биотопливо – топливные гранулы, пеллеты. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Члены наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» одобрили 27 марта, на заседании под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, рассмотрели и одобрили проект возможного инвестора.

Главный инженер «РПК» Игорь Александров рассказал, что при переработке удастся получить биотопливо, при сгорании тонны которого вырабатывается 3,5 тысячи киловатт в час тепловой энергии.

Запуск 100 % экспортно-ориентированного производства намечен на первый квартал 2020 года. Производительность завода на первом этапе составит 32 тысячи тонн пеллетов в год. Продукция будет соответствовать международным стандартам качества класса А-1. В дальнейшем инвестор планирует развивать производство, увеличивать объемы продукции и реализовывать ее в том числе на территории Российской Федерации. Общий объем инвестиций в проект - порядка 370 миллионов рублей. На заводе будет создано 22 рабочих места, средняя заработная плата работников составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Как отметил директор по производству «РПК» Евгений Антипенко, в Псковской области инвестора привлекло выгодное географическое положение, близость ОЭЗ «Моглино» к странам Евросоюза и удобная логистика, богатая сырьевая база, а также отсутствие прямых конкурентов и административных барьеров.

«Глубокая переработка древесины - это важное и перспективное направление для нашего региона, которое позволяет более эффективно использовать наш природный ресурс. Мы настаиваем на том, чтобы лесозаготовители проводили максимально глубокую переработку древесины именно на территории нашей области. Более того, в стратегии развития региона деревообрабатывающая сфера определена как естественная и стабилизирующая», - отметил по итогам презентации губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, губернатор поручил комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике проработать с потенциальным инвестором будущие объемы грузоперевозок с тем, чтобы продолжить переговоры с «РЖД», о строительстве железнодорожной ветки, ведущей к ОЭЗ «Моглино».