Экономика

Татьяна Кириленок станет общественным помощником губернатора по вопросам бизнеса

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяна Кириленок станет еще одним общественным помощником губернатора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, с предложением занять этот пост глава региона Михаил Ведерников обратился к ней в рамках рабочей встречи, которая прошла в среду, 27 марта.

«Для администрации области улучшение коммуникации с бизнесом является принципиальным вопросом, потому что это один из основных залогов успеха развития экономики региона. Вы же являетесь признанным экспертом в области ведения бизнеса и взаимодействия органов исполнительной власти с бизнес-сообществом. Наше сотрудничество поможет находить более эффективные решения проблем, с которыми сталкивается бизнес, и выстроить с его представителями более тесную и продуктивную связь», - сказал Михаил Ведерников.

«Спасибо за высокую оценку. Общественный помощник губернатора имеет весомый статус. Если мои компетенции будут полезны региону, я не имею права отказаться», - сказала в ответ Татьяна Кириленок.

В продолжение встречи губернатор озвучил планы по формированию Совета по стратегическому развитию Псковской области, куда войдут представители самых разных направлений бизнеса: малого и среднего предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, сферы оказания услуг. «Нам важна обратная связь с бизнес-сообществом, чтобы правильно расставлять приоритеты, вовремя корректировать существующие меры поддержки и концентрировать свою работу на тех направлениях, которые сегодня интересны бизнесу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Татьяна Кириленок выразила готовность оказать содействие в создании открытой и современной площадки для диалога власти и бизнеса.

«Нам очень важен профессиональный, заинтересованный и независимый взгляд, который поможет точечно решать широкий спектр задач. Будем работать!» - заключил губернатор.