Экономика

Банки и розничные компании приглашают в программу лояльности платежной системы «Мир»

Северо-Западное главное управление Банка России (СЗГУ) организовало встречу с банками и торгово-сервисными предприятиями (ТСП) региона из числа крупнейших ритейлеров Северо-Запада, встреча была посвящена развитию программы лояльности платежных карт «Мир».

«Жители Северо-Западного региона активно пользуются картами «Мир», с их помощью оплачивается каждая седьмая покупка и тратится каждый восьмой рубль», – сказал заместитель начальника СЗГУ Банка России Анатолий Нечукин, открывая мероприятие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области СЗГУ Банка России, мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нашем регионе на площадке Отделения по Псковской области СЗГУ Банка России встретились более 30 представителей торгово-сервисных предприятий и кредитных организаций.

«Одна из стратегических целей Банка России – увеличение безналичного оборота, а программа лояльности карт «Мир» нацелена на привлечение в банки новых клиентов и увеличение объема розничных платежей, совершенных с использованием национальных платежных инструментов», – добавила начальник Управления платежных систем и расчетов СЗГУ Банка России Ирина Поздеева.

Программа лояльности «Мир» – специальная платформа, объединяющая различные предложения клиентам от торгово-сервисных предприятий и банков. Ее технологическая база обеспечивает всех участников дополнительными преимуществами. Так, розничным предприятиям она дает возможность самостоятельно создавать маркетинговые предложения, банкам – увеличивать транзакционную активность по картам, пользователям карт обеспечивает выгодные предложения от розничных компаний.

При этом от розничных предприятий и банков не требуется расходов на рекламу и продвижение своих предложений по программе лояльности, а от банков – каких-либо технических доработок для подключения к платформе. Пользователям карт достаточно зарегистрироваться на сайте программы для того, чтобы подключиться к ней и получать кэшбэк деньгами прямо на карту.

Руководитель направления по сопровождению партнеров НСПК Юлия Ефремова добавила, что сейчас платежная система сосредоточена на привлечении в программу крупнейших федеральных и региональных розничных компаний. «Мы смотрим в первую очередь на размер ТСП в каждом отдельном регионе», – подчеркнула она.

В планах НСПК по развитию программы лояльности – создание отдельных предложений для путешественников по России, а также подключение других бонусных механизмов, помимо кэшбэка.

В СЗФО количество эмитированных карт «Мир» за 2018 год выросло почти вдвое до 5 млн штук, по ним совершено 560,8 млн операций на сумму 876,1 млрд рублей.

Количество карт «Мир» в Псковской области за прошлый год увеличилось до 205,4 тыс. штук. В результате их доля в общем объеме также выросла с 12,8% до 21,3%. В 2018 году доля безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием карт «Мир» в общем объеме операций, совершенных жителями региона с использованием платежных карт, увеличилась по количеству транзакций в 6,8 раза и составила 20,4%, а по сумме операций – в 6,4 раза до 17,9%.