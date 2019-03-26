Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Сами виноваты!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Псковичи о «Несвятых святых»
Сначала сделай, а потом критикуй!
Скандалы, интриги, расследования
Трэш и трепет!
 
 
 
ещё Экономика 26.03.2019 15:059 Набиуллина назвала слабое место экономики РФ 28.03.2019 19:250 Псковский холдинг «НПН» отмечает сегодня 30-летие со дня основания 28.03.2019 18:590 Банки и розничные компании приглашают в программу лояльности платежной системы «Мир» 28.03.2019 12:570 Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году 28.03.2019 12:325 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко 28.03.2019 12:293 Основную ставку завод «Титан-Полимер» намерен сделать на рабочую силу Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.03.2019 11:094 С 4 апреля изменяется порядок приема граждан, обратившихся для замены водительского удостоверения 26.03.2019 11:018 Интерактив: Куда пропал двухлетний ребенок из квартиры алкоголика? 26.03.2019 15:582 Псковские роженицы высказали претензии к новому перинатальному центру 25.03.2019 16:543 Грязные, злые, голодные 26.03.2019 14:221 Весна в Пскове начнется уже в эти выходные
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Банки и розничные компании приглашают в программу лояльности платежной системы «Мир»

28.03.2019 18:59|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западное главное управление Банка России (СЗГУ) организовало встречу с банками и торгово-сервисными предприятиями (ТСП) региона из числа крупнейших ритейлеров Северо-Запада, встреча была посвящена развитию программы лояльности платежных карт «Мир».

«Жители Северо-Западного региона активно пользуются картами «Мир», с их помощью оплачивается каждая седьмая покупка и тратится каждый восьмой рубль», – сказал заместитель начальника СЗГУ Банка России Анатолий Нечукин, открывая мероприятие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области СЗГУ Банка России, мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нашем регионе на площадке Отделения по Псковской области СЗГУ Банка России встретились более 30 представителей торгово-сервисных предприятий и кредитных организаций.

«Одна из стратегических целей Банка России – увеличение безналичного оборота, а программа лояльности карт «Мир» нацелена на привлечение в банки новых клиентов и увеличение объема розничных платежей, совершенных с использованием национальных платежных инструментов», – добавила начальник Управления платежных систем и расчетов СЗГУ Банка России Ирина Поздеева.

Программа лояльности «Мир» – специальная платформа, объединяющая различные предложения клиентам от торгово-сервисных предприятий и банков. Ее технологическая база обеспечивает всех участников дополнительными преимуществами. Так, розничным предприятиям она дает возможность самостоятельно создавать маркетинговые предложения, банкам – увеличивать транзакционную активность по картам, пользователям карт обеспечивает выгодные предложения от розничных компаний.

При этом от розничных предприятий и банков не требуется расходов на рекламу и продвижение своих предложений по программе лояльности, а от банков – каких-либо технических доработок для подключения к платформе. Пользователям карт достаточно зарегистрироваться на сайте программы для того, чтобы подключиться к ней и получать кэшбэк деньгами прямо на карту.

Руководитель направления по сопровождению партнеров НСПК Юлия Ефремова добавила, что сейчас платежная система сосредоточена на привлечении в программу крупнейших федеральных и региональных розничных компаний. «Мы смотрим в первую очередь на размер ТСП в каждом отдельном регионе», – подчеркнула она.

В планах НСПК по развитию программы лояльности – создание отдельных предложений для путешественников по России, а также подключение других бонусных механизмов, помимо кэшбэка.

В СЗФО количество эмитированных карт «Мир» за 2018 год выросло почти вдвое до 5 млн штук, по ним совершено 560,8 млн операций на сумму 876,1 млрд рублей.

Количество карт «Мир» в Псковской области за прошлый год увеличилось до 205,4 тыс. штук. В результате их доля в общем объеме также выросла с 12,8% до 21,3%. В 2018 году доля безналичных операций по оплате товаров и  услуг с использованием карт «Мир» в общем объеме операций, совершенных жителями региона с использованием платежных карт, увеличилась по количеству транзакций в 6,8 раза и составила 20,4%, а по сумме операций – в 6,4 раза до 17,9%. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 1881 человек
28.03.2019, 20:130 Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота 28.03.2019, 20:020 Суд обязал вернуть псковичке деньги, отданные «за красоту» 28.03.2019, 19:410 Ученые открыли механизм, позволяющий клеткам противостоять развитию патологий 28.03.2019, 19:250 Псковский холдинг «НПН» отмечает сегодня 30-летие со дня основания
28.03.2019, 19:160 Дети из многодетных семей познакомились с работой Следственного комитета России по Псковской области 28.03.2019, 18:590 Банки и розничные компании приглашают в программу лояльности платежной системы «Мир» 28.03.2019, 18:512 Разум и чувства 28.03.2019, 18:420 В Пскове ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом
28.03.2019, 18:350 Определены случаи получения денежных средств за билеты, возврат которых невозможен 28.03.2019, 18:220 В работе «Островской межрайонной больницы» выявлены грубые нарушения 28.03.2019, 18:120 Жаркий, весенний, наш: подводя итоги Фестиваля русской музыки в Пскове 28.03.2019, 18:111 В Острове уборка сугробов зимой осуществлялась с нарушениями
28.03.2019, 18:040 Учащиеся Себежской детской школы искусств приняли участие в фестивале «Белорусские узоры» 28.03.2019, 17:560 До плюс 14 градусов потеплеет завтра в Псковской области 28.03.2019, 17:490 В Опочке провели квест для школьников в честь Исаака Кикоина 28.03.2019, 17:372 Обсуждение эффективности работы ТОС организовала «Единая Россия» в Островском районе
28.03.2019, 17:290 Единовременные выплаты медработникам и учителям, прибывшим на работу в сельской местности, освободят от НДФЛ - поручение Путина 28.03.2019, 17:280 Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект о реформе «муниципального фильтра» 28.03.2019, 17:171 За счет областных средств в 2019 году построят пожарный пост в гдовском поселке Ямм 28.03.2019, 17:120 Депутаты регионального парламента отклонили закон о послаблениях для проштрафившихся водителей
28.03.2019, 16:561 Порхович получил 240 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде 28.03.2019, 16:331 Депутаты Псковского областного Собрания изменили порядок внесения наказов избирателей 28.03.2019, 16:284 «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства 28.03.2019, 16:201 Механизм ротации государственных гражданских служащих усовершенствуют в Псковской области
28.03.2019, 16:193 Идея въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам утопическая - эксперт 28.03.2019, 16:174 В Псковской области принят закон, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора 28.03.2019, 16:100 В Пскове завершился фестиваль природоохранных акций «Дорога добра» 28.03.2019, 16:050 В Псковской области принят закон «О реализации переданных полномочий РФ по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки»
28.03.2019, 15:550 Когда лучше начинать реабилитацию при замене сустава - советы доктора 28.03.2019, 15:420 Естественные и точные науки популярны среди псковских старшеклассников, выяснили в ПсковГУ 28.03.2019, 15:352 «Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси 28.03.2019, 15:301 Глава Якутии запретил брать на работу мигрантов на территории региона
28.03.2019, 15:280 Губернатор Псковской области провел рабочую встречу с главным судебным приставом России 28.03.2019, 15:232 Все нестационарные объекты на территории Финского парка должны быть демонтированы - Елена Яковлева 28.03.2019, 15:110 Жителей одного из Карибских островов задержали недалеко от границы в Псковской области 28.03.2019, 15:071 Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
28.03.2019, 15:032 Белгородская чиновница уволилась после скандальной инаугурации мэра 28.03.2019, 15:030 В Псковской области принят новый закон «О профилактике правонарушений в Псковской области» 28.03.2019, 15:010 ГИБДД с 7 апреля будет согласовывать программы обучения в автошколах 28.03.2019, 14:570 Смотровая площадка Власьевской башни будет работать с 28 по 31 марта
28.03.2019, 14:560 Псковские школьники повторили правила электробезопасности 28.03.2019, 14:560 Депутаты регионального парламента утвердили новые полномочия органа охраны объектов культурного наследия в Псковской области 28.03.2019, 14:513 УМВД России по Псковской области будет повышать эффективность работы службы участковых 28.03.2019, 14:490 В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году
28.03.2019, 14:494 Фотофакт: ПДД и ПГД 28.03.2019, 14:450 Полистовский заповедник приглашает волонтеров 28.03.2019, 14:440 Центр поддержки малого и среднего бизнеса по решению суда вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей 28.03.2019, 14:270 Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД
28.03.2019, 14:270 Оповещать об истечении срока хранения оружия посредством СМС предложил депутат Валерий Василевский 28.03.2019, 14:260 Свыше 1600 правонарушений выявлено благодаря 84 камерам видеонаблюдения в Пскове 28.03.2019, 14:260 Международный турнир по хоккею пройдет в Пскове 28.03.2019, 14:170 Восемь фактов получения взяток на общую сумму в 1,9 млн рублей выявлено в 2018 году в Псковской области
28.03.2019, 14:140 Чаще всего в прошлом году в Псковской области похищали деньги, телефоны и бытовую технику 28.03.2019, 14:120 Серию контрольных закупок алкоголя в неустановленное время проведут псковские либерал-демократы 28.03.2019, 14:110 В Псковской области стали реже убивать, но чаще грабить 28.03.2019, 14:080 147 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъято Роспотребнадзором из оборота в Псковской области
28.03.2019, 14:060 Количество «бытовых» преступлений в Псковской области сократилось на 7,7% 28.03.2019, 14:040 По решению Михаила Ведерникова будет учреждена региональная премия имени Кикоина за достижения в изучении физики 28.03.2019, 14:010 Каждое второе преступление в Псковской области совершается пьяными, каждый 20-й преступник - подросток 28.03.2019, 13:570 «ТВ ПсковГУ»: Зачем школьники решили стать студентами на один день?
28.03.2019, 13:501 Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин 28.03.2019, 13:480 От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском» 28.03.2019, 13:410 В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора 28.03.2019, 13:380 В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади
28.03.2019, 13:2814 Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет 28.03.2019, 13:218 Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» 28.03.2019, 13:150 В Пушкиногорском районе безработный мужчина похитил запчасти от сельхозтехники на 85 тыс. рублей 28.03.2019, 13:157 Если мы вынудим «Титан-Полимер» уйти из Псковской области, наш инвестиционный климат будет испорчен - Александр Котов
28.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 28.03.2019, 13:024 Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! 28.03.2019, 12:590 Аквапарк «Акваполис» приглашает детей весело провести каникулы 28.03.2019, 12:570 Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году
28.03.2019, 12:540 Следов хищников не обнаружено - чиновник ответил пожаловавшемуся на нападения волков жителю Опочецкого района 28.03.2019, 12:390 В островской организации выявлены нарушения в сфере оборота оружия 28.03.2019, 12:341 ПЛН-ТВ: Надо ли переводить стрелки? 28.03.2019, 12:325 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.