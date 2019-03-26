Экономика

Псковский холдинг «НПН» отмечает сегодня 30-летие со дня основания

Отсчет истории псковского холдинга «НПН», который отмечает сегодня 30-летие со дня основания, начинается с 28 марта 1989 года, когда в Пскове появился небольшой инженерно-внедренческий кооператив. Здесь молодые энтузиасты с увлечением занимались разработкой систем управления технологическими процессами для ведущих заводов города. Затем они взялись и за ремонт станков с ЧПУ, а, когда в России 90-х впервые стали появляться первые компьютеры, кооператив освоил их сборку и даже начал разрабатывать собственное программное обеспечение.

Мало, кто мог предположить, что этот маленький кооператив интеллектуалов вырастет в огромный и успешный холдинг. Тем не менее, конкурентоспособная фирма быстро перешла на уровень солидной и многоотраслевой компании, удачно и новаторски осуществляющей собственные актуальные задачи по различным направлениям бизнеса, давно достигшей не только известности в Псковской области, но и всероссийской и международной.

Сегодня холдинг «НПН» включает в себя ОАО «Псковский завод механических приводов (ПЗМП)», ООО «Завод Пластпром», частное охранное предприятие «Сова», строительную фирму «Орбита-Строй», ТК «ЦУМ», технопарк «Зубчатка» и другие проекты. В разное время в холдинг также входили торговая сеть «Орбита», ОАО КАБ «Псковбанк», таксопарк «НПН-Авто», завод по производству пенополистирола в Рязанской области.

Флагманом холдинга, безусловно, считается завод механических приводов (до 1988 года он назывался Псковский завод зубчатых колес). ПЗМП уже более тридцати лет является одним из крупных предприятий российского машиностроения. С его эмблемой - башней древнего псковского кремля - хорошо знакомы около 800 фирм России, основных потребителей продукции завода: редукторов, приводов, мотор-редукторов, мотор-барабанов для конвейерных линий и коробок передач для автогрейдеров. Благодаря использованию литья под давлением, корпусные детали изготавливаются из легких сплавов, что уменьшает массу агрегатов и увеличивает вариативность.

После масштабной реконструкции активно завоевывает рынок и входящий в холдинг завод «Пластпром». Это предприятие имеет опыт производства пенополистирола с 1993 года. Сегодня оно оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет автоматически контролировать соблюдение всего технологического процесса, гарантируя высокое качество продукции.

Новым направлением бизнеса для холдинга стало строительство и предоставление в аренду высококачественных офисных и производственных площадей. Таким образом в компании пытаются поддержать реальный бизнес, непосредственно связанный с производством. Успешным примером является технопарк «Зубчатка» на улице Новаторов, открытый в начале 2014 года. Его резидентами на сегодняшний день являются около полусотни организаций. При этом технопарк продолжает развиваться, и новые резиденты с нетерпением ожидают своей очереди.

Отметим, что руководитель холдинга «НПН» Игорь Савицкий в разное время одним из первых развивал целые направления. Например, создал первую в Пскове торговую сеть «Орбита», стал инициатором создания первого цивилизованного таксопарка со счетчиками, со своими автомобилями, автобазой, диспетчерской службой и т.д. Первопроходцем стал холдинг и в деле создания техпарков. Интересен и опыт реставрации комплекса «ЦУМ», практически из руин. Не секрет, что через некоторое время многие идеи, которые воплощались в холдинге «НПН», подхватывали местные предприниматели и создавали интересный конкурентный рынок в Пскове.