Экономика

100 часов обязательных работ назначили великолучанке за кредитное мошенничество

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, совершившей преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления иному кредитору заведомо ложных сведений).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что в июне 2018 года у данной гражданки возник умысел на хищение обманным путем денежных средств микрофинансовой компании путем предоставления данной кредитной компании заведомо ложных сведений с целью получения в ней займа и не оплаты его в дальнейшем.

Осознавая, что не имеет постоянного места работы и источника дохода, не имея действительных намерений и возможности выполнения условий договора займа, находясь по месту своего жительства, она зашла на сайт указанной микрофинансовой компании, где зарегистрировалась и заполнила электронную анкету-заявку, умышленно указав в ней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своем месте работы и заработной плате в размере 28 000 рублей, тем самым введя сотрудников микрофинансовой компании в заблуждение относительно своих действительных намерений и платежеспособности.

В продолжение своего преступного умысла в августе 2018 года она снова со своего стационарного компьютера зашла на сайт компании в созданный ею ранее личный кабинет с заполненной анкетой-заявкой, содержащей ложные сведения о наличии у нее места работы и дохода, подала заявку на оформление потребительского займа в сумме 15 000 рублей. После подписания ею с помощью смс-кода договора потребительского займа, присланного в ее личный кабинет, на банковскую карту мошенницы были переведены денежные средства в указанной сумме, которыми она распорядилась по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором мирового судьи данная гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. При назначении наказания судом учтены данные о личности подсудимой, которая ранее не была судима, смягчающие наказание обстоятельства, состояние здоровья. Гражданский иск микрофинансовой компании удовлетворен в полном объеме и сумма в 15 000 рублей взыскана с виновной в пользу микрофинансовой компании.

Приговор в законную силу не вступил.