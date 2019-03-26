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Экономика

К весенним полевым работам приступили сельскохозяйственные предприятия Псковского района

01.04.2019 13:33|ПсковКомментариев: 0

К весенним полевым работам приступили сельскохозяйственные предприятия Псковского района. В СПК (колхоз) «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест» ведется подкормка минеральными удобрениями озимых культур, многолетних трав и пастбищ. Осуществляются работы по боронованию многолетних трав и пастбищ. ООО «Металлист» вносит органические удобрения с одновременной заделкой в почву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

ЗАО «Агрофирма Победа» продолжает сбор и реализацию овощей защищенного грунта. Производство овощей составляет 114,4 тонн, из них огурцов - 112,8 тонн, салата - 1,4 тонн, зелени - 0,2 тонн.

Более 5 млн. рублей субсидий на несвязанную поддержку в отрасли растениеводства поступили сельскохозяйственным предприятиям района из федерального и регионального бюджетов с начала года.

Полученные средства сельхозтоваропроизводители района смогут использовать на приобретение семян сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, средств защиты растений и топлива, что позволит качественно и своевременно провести весенние полевые работы.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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