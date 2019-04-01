Экономика

Уникальная акция на любимую тушенку возобновилась в магазинах «Деревня Соловьи»

Любимую многими гостовскую тушенку в банках от «Деревни Соловьи» вновь можно приобрести дешевле, воспользовавшись акцией.

В течение всего апреля псковичи и жители области, покупая 8 банок тушенки (340 г, металлическая банка), девятую получают бесплатно.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5а (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9