В апреле «Деревня Соловьи» приглашает псковичей за вкусными скидками на чивапчичи, тушенку и другие качественные мясные продукты

С 1 по 14 апреля в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» приобретайте любимые мясные продукты от местного производителя по привлекательным ценам.
Вкуснейшие ароматные чивапчичи - всего 342,90 рублей за кг, лопатка свиная б/к охлажденная - 261, 90 рублей за кило.
До конца апреля действует спеццена на колбасу «Русская» - 223,00 рублей за кг, а также на колбасу «Диетическая» - 94,00 рублей за кг.
Обратите внимание! До конца апреля любимую многими гостовскую тушенку в банках от «Деревни Соловьи» вновь можно приобрести дешевле, воспользовавшись акцией. Покупая 8 банок тушенки (340 г, металлическая банка), девятую вы получаете бесплатно.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9