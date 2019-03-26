Экономика

В апреле «Деревня Соловьи» приглашает псковичей за вкусными скидками на чивапчичи, тушенку и другие качественные мясные продукты

С 1 по 14 апреля в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» приобретайте любимые мясные продукты от местного производителя по привлекательным ценам.

Вкуснейшие ароматные чивапчичи - всего 342,90 рублей за кг, лопатка свиная б/к охлажденная - 261, 90 рублей за кило.

До конца апреля действует спеццена на колбасу «Русская» - 223,00 рублей за кг, а также на колбасу «Диетическая» - 94,00 рублей за кг.

Обратите внимание! До конца апреля любимую многими гостовскую тушенку в банках от «Деревни Соловьи» вновь можно приобрести дешевле, воспользовавшись акцией. Покупая 8 банок тушенки (340 г, металлическая банка), девятую вы получаете бесплатно.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9