Экономика

Встречи власти и бизнеса Псковской области станут регулярными

Встречи власти и бизнеса Псковской области станут регулярными. Как сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, председатель Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский, такие договоренности были достигнуты в рамках недавнего регионального съезда РСПП, в котором приняла участие вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева.

«Мы договорились, что такой формат разговора между бизнесом и властью будет сохранен, и мы будем к нему обращаться раз в два - три месяца. Первую такую встречу мы проведем в апреле-мае. Мне кажется, для администрации это возможность почувствовать, чем живет бизнес, какие у него проблемы, на что обратить внимание. Зачастую исполнитель ставит бюрократические препоны, может, и доклады руководству несколько отличаются от реального положения дел», - пояснил гость студии.

Такие встречи бизнеса и власти областное отделение РСПП планирует проводить не только в Пскове, но и в Великих Луках.

В целом Александр Козловский считает подобные встречи площадкой для диалога, которую надо использовать, потому что она дает возможность для открытой дискуссии.