Экономика

Названы самые богатые россияне

Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2019 года увеличилось на 20,5 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга BloombergBillionaires Index (BBI). В список из 500 самых богатых людей мира вошли 23 россиянина. Самое большое состояние среди соотечественников оказалось у владельца «Интерроса» и гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина - 21 миллиард долларов. Он занял 39 строчку, сообщает «Лента».

На втором месте среди россиян расположился владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин. Он занял 40 строчку в общем рейтинге с состоянием 20,3 миллиарда долларов.

Следом идут основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с состоянием 20 миллиардов долларов (42 место в общем рейтинге), основной владелец и глава «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 19,7 миллиарда долларов (44 место в общем рейтинге) и владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием 18,4 миллиарда долларов (50 место в общем рейтинге).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с самыми высокими доходами. Его возглавил основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, который в начале 2018 года продал группе ВТБ 29,1 процента акций своей компании за 2,44 миллиарда долларов.