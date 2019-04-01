Экономика

Банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям

Банкам могут разрешить оценивать предприятия при кредитовании по доходности, а не по активам, которые можно заложить. Об этом сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Для того, чтобы такие компании получили более широкий доступ к финансированию, должны быть изменены требования к капиталу банков. В частности, им надо разрешить направлять меньше средств в резервы, если заемщик не обладает достаточным имуществом, но демонстрирует высокую доходность и генерирует стабильный денежный поток», — заявил он.

Отмечается, что сейчас банкам невыгодно выдавать беззалоговые кредиты, поскольку приходится создавать резервы на случай рисков по уплате.

Эксперты из финансовой сферы отмечают, что банки давно уже при кредитовании обращают внимание на доходность компаний. С другой стороны, представители бизнеса жалуются на трудности в получении кредитов даже у успешных предприятий.