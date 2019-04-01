Экономика

В Псковской области будут выдавать предпринимателям беззалоговые кредиты на стартапы

В Фонде гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области собираются выдавать льготные, беззалоговые кредиты на стартапы. Об этом в 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«Мы видим, что не у всех предпринимателей, начинающих заниматься бизнесом, есть возможность предоставить залог. Поэтому в 2019 году у нас появится беззалоговый кредит для стартапов. Это сейчас пока только прорабатывается. Порог рискованности у нас выше, поэтому мы можем выдавать такие кредиты, - отметила Анастасия Иванова. - Но здесь мы работаем в тех рамках, в которых работает вся страна. Чтобы получить необходимый микрозайм, предпринимателю нужно будет пройти конкурс».

Кроме того, Анастасия Иванова добавила: чтобы получить льготный кредит, предпринимателю необходимо будет предоставить обоснование проекта, бизнес-план. Руководитель фонда заключила, что кредитный потолок организации - 3 миллиона рублей на срок 3 года, однако, новоиспеченные предприниматели предпочитают брать от 300 до 500 тысяч.