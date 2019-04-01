Экономика

Старение населения остается основным вызовом для расходов бюджета РФ

Старение населения остается основным вызовом для расходов бюджета, предупреждает Минфин в бюджетном прогнозе до 2036 года. В понедельник, 1 апреля, его утвердило правительство.

Как пишут «Ведомости», за 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн человек, в основном в течение ближайших пяти лет, прогнозирует Минфин, а людей старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 года: до 65 лет - для мужчин и 63 - для женщин.

Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн человек к 2024 году, максимум на 1,5 млн человек к 2035 году, что несопоставимо с сокращением занятых из-за старения населения. Такое мнение высказал замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.