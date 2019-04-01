Экономика

Услуги центра «Мой бизнес» для предпринимателей разместят в одном здании в центре Пскова

Для псковских предпринимателей услуги центра «Мой бизнес» разместят в одном здании, которое будет располагаться в центре города. Об этом 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«Сейчас "Мой бизнес" - в разных зданиях, но мы планируем решить вопрос с помещением в одно здание. Само здание - выбрано, оно - в центре Пскова. Надо сделать ремонт», - отметила Анастасия Иванова.

По словам руководителя фонда, планируется, что здание подготовят к работе организации уже осенью 2019 года.

Напомним, центр «Мой бизнес» оказывает предпринимателям микрофинансовые услуги, а также дает консультации и прорабатывает бизнес-стратегии.