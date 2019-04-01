Экономика

Фонд гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области готов обеспечить кредитами около 40 бизнесменов

В 2019 году Фонд гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области готов обеспечить микрозаймами около 40 предпринимателей, как и в предыдущем году. Об этом в 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«В год мы выдаем микрозаймы около 40 субъектов предпринимательств. Например, в прошлом году у нас получили такие кредиты 45 субъектов, было выдано 76 миллионов рублей, - отметила Анастасия Иванова. - Самая большая сумма, что мы можем выдать, - 3 миллиона. И нужно понимать, у нас количество выданных микрозаймов напрямую зависит от объема портфеля, который у организации не самый большой, 110 миллионов рублей».

Кроме того, руководитель фонда добавила, что за первый квартал 2019 года фонд выдал 8 микрозаймов на сумму 15 миллионов рублей. Помимо этого, Анастасия Иванова заключила, что есть тенденция, согласно которой микрозаймы будут еще более востребованными у предпринимателей.