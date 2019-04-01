Экономика

Псковские предприниматели могут бесплатно уточнить соответствие товара требованиям заказчиков

В Региональном центре компетенций псковские предприниматели могут бесплатно получить индивидуальную карту развития предприятия, которая позволит довести характеристики продукции до стандартов того или иного заказчика. Об этом в 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«Региональный центр компетенций занимается выращиванием корпораций малого и среднего предпринимательства и направлен на то, чтобы производственные предприятия наращивать до крупных поставщиков. И если у предприятия есть желание дотянуть до какого-то заказчика, причем любого уровня, предприниматель может обратиться в центр, - отметила Анастасия Иванова. - В центре проведут соответствующий анализ производственных мощностей, оборудования, финансовый анализ, исследуют и много другое. В результате этого - составят карту соответствий. На основе такой карты бесплатно делается индивидуальная карта развития предприятия. В процессе анализа выявляются различные нюансы и предлагаются программы, которые существуют в стране. Это позволяет довести продукцию до стандартов и требований заказчика, которому предприниматель хотел бы эту продукцию поставлять».

Кроме того, руководитель фонда добавила, что в результате предприятие автоматически оказывается в базе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которая может посодействовать совместной работе предпринимателя и определенного заказчика, привлечь внимание к фирме.