Экономика

В Псковской области намерены в 4 раза увеличить количество предпринимателей

Фонд гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области намерен работать над тем, чтобы к 2024 году в Псковской области стало в 4 раза больше предпринимателей, около 9 тысяч. Об этом в 2 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова. Ведь примерно такой рост количества предпринимателей необходим, чтобы соответствовать условиям национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

«Цифра амбициозная, - отметила Анастасия Иванова. - Мы встречаемся с представителями других регионов и Минэкономразвития. Нам говорят работать раз в 5 эффективнее. Это не значит, что мы сейчас как-то не так работаем. Просто та поддержка, которую мы оказываем предпринимательству, и должна в дальнейшем в разы увеличить эффективность нашей работы».

Кроме того, руководитель фонда также добавила, что сейчас у организации достаточно большой процент предпринимателей из районов Псковской области.