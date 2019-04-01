Экономика

Доходы регионов выросли благодаря реструктуризации долгов перед центром

Собственные доходы регионов выросли в 2018 году почти на 12%. Как сообщили «Известиям» в Минфине, улучшение показателей объясняются в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ.

«Этому способствовала эффективная бюджетная политика, реструктуризация бюджетных кредитов и ответственные решения глав регионов», — сообщили в ведомстве.

С прошлого года Москва не выдает кредитов из бюджета регионов. Вместо этого запущена семилетняя программа реструктуризации долгов.

Отмечается, что за 2018 год объем госдолга регионов сократился на 109,1 млрд рублей (почти на 5%) и составил 2,2 трлн рублей — это 25,3% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов. Благодаря этому в России практически удвоилось (с 28 до 50) количество регионов, которые можно отнести к категории финансово устойчивых.