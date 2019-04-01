Экономика

ОЭЗ «Моглино» получила сертификат о продлении взаимодействия с Финско-российской торговой палатой

В апреле ОЭЗ «Моглино» получила сертификат о продлении взаимодействия с Финско-российской торговой палатой (ФРТП) и продолжит принимать участие в мероприятиях SVKK Club в 2019 году.

«Как показывает практика, без участия в объединениях и ассоциациях предпринимателей, достаточно сложно устанавливать деловые контакты, особенно – международные», - пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе особой экономической зоны.

ФРТП - активная площадка для обмена опытом, делового общения, решения актуальных бизнес-задач и представления взаимных интересов российских и финских компаний. Компании-участники отмечают несомненную пользу от деловых встреч на бизнес-форумах, дружественную атмосферу и вовлеченность в партнерский диалог.

В 2018 году представители «Моглино» принимали участие в отраслевых и профессиональных мероприятиях Палаты, а также побывали в Финляндии в составе бизнес-миссии российских предпринимателей.«Мы заинтересованы в поиске инвесторов и потенциальных резидентов среди финских компаний», - отметили в пресс-службе ОЭЗ «Моглино».

Напомним, на площадке особой экономической зоны уже работает российско-финский завод по производству лакокрасочных изделий «Нор-Маали».

В 2019 году ОЭЗ ППТ «Моглино» намерена продолжить участвовать в членских мероприятиях Финско-российской торговой палаты.