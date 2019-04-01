Экономика

Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг

Банки, платежные системы и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг - приема к оплате платежных карт. Об этом «Известиям» рассказали сами не состоявшие подписанты меморандума.

Отмечается, что ритейлеры оказались недовольны, что в предложенном варианте был проигнорирован широкий спектр товаров и услуг, для которых необходимо снижать комиссии.

В меморандуме по-прежнему фигурировала высокая ставка комиссий за эквайринг при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле, сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков

Эксперты сообщили, что комиссии за эквайринг могут достигать 5% за трансакцию, в то время, как в Европе этот показатель равен десятым долям процента.