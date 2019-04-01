Экономика

В преддверии нового сезона власти Псковской области направили 70 млн рублей на поддержку аграриев

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 5 апреля, принял участие в совещании председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, на котором обсуждалась подготовка к проведению весенних полевых работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Новости из регионов пока неплохие - озимые в приличном состоянии. Если говорить об обеспеченности сельхозтехникой и семенами, то ситуация в целом также достаточно благополучная», - сказал Дмитрий Медведев на совещании.

Премьер-министр также выразил уверенность, что весенние сельскохозяйственные работы в стране пройдут без сбоев, так как удалось добиться стабильных цен на бензин и дизельное топливо. «В целом, мы сейчас добились стабильности в первом квартале этого года. Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен. И во втором квартале эти обязательства сейчас фиксируются. Ну, а антимонопольная служба и Минэнерго держат ситуацию под контролем», — сказал председатель правительства и добавил, что Минпромторгу и Минсельхозу необходимо также контролировать ситуацию с ценами на удобрения.

Кроме того, в рамках совещания Дмитрий Медведев призвал руководство субъектов РФ незамедлительно довести до аграриев все выделенные из федерального бюджета средства.

Отметим, что в Псковской области этот вопрос не стоит. Региональные власти довели до сельхозпроизводителей не только выделенные Минсельхозом лимиты, но и средства областного софинансирования - в общей сложности свыше 70 млн рублей. Это средства за 1 квартал. Большая их часть будет направлена на несвязанную поддержку (за гектар пашни), а также на субсидии на производство молока.

В этом году в Псковской области посевная площадь увеличена на 1 тыс. га и составит около 240 тыс. га. Кроме того, аграрии региона сделали хороший задел под урожай этого года. Осенью сельхозпредприятия засеяли озимых культур на площади 26 тыс. га, большая часть которых - озимые зерновые (21 тыс. га). Тогда как в прошлом году из-занеблагоприятных погодных условий сев озимых составил только около 8 тыс. га.

Специалисты отмечают, что все озимые в регионе успешно перезимовали, ни одного гектара не потеряно.

Яровой сев планируется провести на площади более 52 тыс. га, из которых 20 тыс. га будет занято под зерновые и зернобобовые культуры, еще почти столько же отдадут под кормовые. На почти 10 тыс. га посадят картофель, на 2,2 тыс. га - овощи открытого грунта. По графику продолжается вывозка на поля органических и минеральных удобрений.

Сельхозтоваропроизводители региона планируют серьезно обновить материальную базу своих предприятий. С начала года уже приобретено 30 единиц специализированной сельскохозяйственной техники. Всего на эти цели планируется направить порядка 300 млн рублей. В прошлом году на обновление парка аграрии направили около 220 млн рублей.