Экономика

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях упало в 2018 году после двух лет роста. Причиной спада стал обвал выпуска гражданских и военных самолетов, вертолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет. Об этом пишет РБК.

Источник: РИА «Новости»

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5 % после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта. В 2014 - 2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9 - 20 % ежегодно (см. инфографику).

Речь идет о производстве по коду ОКВЭД «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». В эту группировку входят:

1) гражданские и военные самолеты;

2) вертолеты;

3) беспилотные летательные аппараты;

4) комплектующие для самолетов и вертолетов;

5) искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки;

6) стартовые комплексы для ракетной и космической техники;

7) межконтинентальные баллистические ракеты.

Выпуск по этим статьям стал резко снижаться с июля 2018 года, следует из данных Росстата. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь - февраль производство летательных аппаратов упало на 48 % к тому же периоду прошлого года.



Высокотехнологичная обработка просела

На падение производства летательных аппаратов в 2018 году, которое внесло наиболее значительный отрицательный вклад в промышленное производство, в феврале обращал внимание департамент исследований и прогнозирования Банка России, но не приводил конкретных цифр. Доля морских судов, летательных и космических аппаратов, прочих транспортных средств и оборудования в промышленном производстве составляет 3,6 %, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В основном в этой группе учитываются гражданские и военные суда, военные самолеты и космическая техника, уточняет он. Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс высокотехнологичных обрабатывающих производств, отдельно рассчитываемый Росстатом, в 2018 году упал на 4,9 % после роста на 5 % в 2017 году и на 10,1 % в 2016-м. В этот индекс входят:

1) производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (рост на 8,2 % в 2018 году);

2) производство компьютеров, электронных и оптических изделий (снижение на 1,5 %);

3) производство летательных аппаратов, включая космические (падение на 13,5 %).

При этом в целом промышленное производство в России выросло в 2018 году на 2,9 %, в том числе обрабатывающая промышленность - на 2,6 %.



Почему могло упасть космическое производство

Одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, из-за чего производителям пришлось заменять компоненты отечественными или из стран Юго-Восточной Азии, предположил в беседе с РБК создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «Российские производители вынуждены перестраиваться на других поставщиков, пересматривать ранее утвержденные проекты, что вызывает задержки и спад производства из-за невозможности прямой замены в ряде случаев», - пояснил Егоров.

Во-вторых, производство космических аппаратов - многолетний процесс. «Если в прежние годы завершились начатые ранее крупные проекты, то сейчас, видимо, наступил перелом», - отметил Егоров.

Два предыдущих года производство и запуски ракет-носителей «Протон» были практически заморожены из-за проблем с двигателями. «Роскосмос» заявил, что завершит производство «Протонов» в конце 2020 года - начале 2021 года. Частично на статистике, по мнению Егорова, отразилось и завершение основного этапа строительства первой очереди на космодроме Восточный, а подрядчика на вторую очередь пока не нашли.



Пик гособоронзаказа пройден

Спад производства объясняется прохождением пика гособоронзаказа, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «В авиации доминируют государственные поставки. Пик гособоронзаказа прошел, и поэтому мы наблюдаем спад совокупного объема поставок авиатехники - как самолетов, так и вертолетов», - рассказал Пантелеев.

Драматических изменений в производстве гражданской авиации не произошло, отметил Пантелеев. «Но, к сожалению, из-за санкций сдвинулся запуск в серийное производство и начало поставок самолетов МС-21, на которые уже сформирован портфель заказов на 175 машин для лизинговых и авиакомпаний», - отметил Пантелеев.

Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов рассказывал в интервью РБК, что в ближайшие годы объемы гособоронзаказа будут снижаться. В первой пятилетке прошлой госпрограммы вооружений приоритет отдавался закупке авиационной техники - боевым самолетам для Воздушно-космических сил и вертолетам для армейской авиации, напомнил Борисов. Но наступило насыщение, «объемы закупок упали в разы», подчеркнул вице-премьер. По его словам, если на пике Минобороны закупало до ста боевых самолетов в год, то сегодня эта цифра колеблется от 50 до 60. «Вертолетов мы закупали по 80 - 90 единиц, а теперь 30 - 40. Нет необходимости. Парк обновился. Предприятия будут их обслуживать, поддерживать жизненный цикл, но это не массовые закупки. Такая же ситуация наступит и по другим образцам вооружения», - отметил Борисов.