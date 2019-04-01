На совещании под председательством Дмитрия Медведева губернатор Псковской области обсудил реализацию нацпроектов

На совещании под руководством председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил реализацию нацпроектов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, такое совещание прошло 6 апреля, на площадке Корпоративного университета Сбербанка в подмосковном Аносино, и называлось «Национальные проекты - этап «реализация».
Участниками совещания стал весь состав правительства РФ и кабинета министров, главы регионов и руководители региональных проектных офисов, представители бизнес-сообщества, государственных институтов развития, которые выступают соисполнителями по реализации национальных проектов.
В рамках обсуждения, живой дискуссии вырабатываются решения, необходимые для достижения запланированных в этом году результатов в рамках региональных проектов, а также предложения для успешного выполнения национальных целей к 2024 году как на федеральном, так и на региональном уровнях. Михаил Ведерников принял участие в работе тематических круглых столов по основным направлениям национальных проектов, где был проведен анализ наиболее острых вопросов реализации и обсуждены пути их решения.
В рамках выездного совещания также был представлен специализированный информационный портал «Будущее России. Национальные проекты», который нацелен на освещение всех аспектов реализации национальных проектов, включая информирование во всех форматах и на всех платформах.
Напомним, что в Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 миллиарда рублей из консолидированного бюджета. Наиболее серьезные средства по 2 миллиарда рублей предусмотрены на нацпроекты «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Органы врасти региона приступили к активной реализации каждого из ключевых направлений. Так, по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» соглашения с Минтрансом и Росавтодором подписаны, региональные проекты включены в госпрограмму. «На следующей неделе заключим соглашения со всеми муниципальными образованиями по передаче трансфертов», - сообщил губернатор Михаил Ведерников. Кроме того, более 70 % объектов дорожного строительства этого года включены в план-график закупок, в ряде районов ряд контрактов в стадии заключения.
Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».