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Экономика

Декларационная кампания-2018: современные технологии в помощь налогоплательщику

09.04.2019 15:14|ПсковКомментариев: 0

Традиционно в начале года проходит кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2018 году. В этом году кампания закончится 30 апреля. О том, кто должен отчитываться перед государством, есть ли изменения в порядке предоставления декларации по форме 3-НДФЛ и какую помощь окажут в налоговой инспекции, 9 апреля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и.о. руководителя управления федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

- Анна Леонидовна, что такое декларационная кампания?

- Это целый комплекс мероприятий (организационных, информационно-разъяснительных, контрольно-аналитических), которые ежегодно проводят налоговые органы. Все наши действия направлены на то, чтобы создать условия для выполнения гражданами их налоговых обязательств. Для налогоплательщиков декларационная кампания - период, в течение которого они должны задекларировать полученные ими доходы.

- Кто должен подать декларацию о доходах?

- Задекларировать доходы должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или нотариальные конторы, и другие лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане, работающие по патенту. Декларировать нужно и доходы, полученные из зарубежных источников. Кроме того, заполнить и сдать налоговую декларацию должен тот, кто в прошлом году продал движимое и недвижимое имущество (автомобиль, дом, квартиру, гараж, земельный участок), находившееся в собственности менее минимального предельного срока владения, а также ценные бумаги и доли в уставном капитале. Напомню, если недвижимое имущество приобретено после 1 января 2016 года, то срок увеличен до 5 лет. Для имущества, полученного в наследство или в дар от членов семьи, он остался прежним - 3 года.

Также должны отчитаться должны граждане, сдававшие имущество в аренду или получившие иные доходы, с которых не удержан налог. Например, при выигрыше в лотерею или получении в дар недвижимости от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками. Если же, например, недвижимость подарена двоюродным братом, племянником, тестем или тещей, то придется заплатить налог с доходов, полученных в виде подарка, в размере 13% от общей стоимости.

- Нужно ли торопиться в налоговую тем, кто еще не заявил о себе?

- В этом году декларации должны быть представлены не позднее 30 апреля 2019 года. Так что время до окончания декларационной кампании еще имеется, но не стоит откладывать все на последний день.

- Какие предусмотрены санкции, если налогоплательщик не отчитался в установленный законом срок?

- Это действительно нарушение, за него предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления (но не более 30%). Минимальная сумма штрафа - 1000 рублей.

- Анна Леонидовна, налоговая служба постоянно говорит об оптимизации налогового декларирования. Упростилась ли процедура подачи декларации в последнее время?

- Вы правы, развитие понятного и удобного налогового администрирования в части предоставления государственных услуг и обслуживания налогоплательщиков является одной из приоритетных задач службы. Как и прежде, декларацию можно представить несколькими способами: принести в налоговую инспекцию лично, передать через представителя налогоплательщика по доверенности, отправить по почте заказным письмом с описью вложения либо в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

- Думаю, вы согласитесь с тем, что декларация остается документом из разряда непростых для обывателей. Часто людей пугает процесс ее оформления. Можно ли куда-то обращаться за подсказками при ее заполнении?

- Да, конечно. Рекомендую начать заполнение декларации со знакомства с сайтом налоговой службы www.nalog.ru. Здесь собраны материалы, которые помогут найти подробные ответы на большинство стандартных вопросов, в частности, о том, в каких случаях нужно представлять декларацию, о способах заполнения, графике работы налоговых органов и телефонах «горячей линии». Также на сайте размещены образцы уже заполненных деклараций. В разделе «Видеоматериалы» есть даже видеоролик «Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ», где пошагово показан процесс заполнения документа. Полезную информацию можно найти и в специальной рубрике: в тематической брошюре и видеороликах. Найти информацию по конкретной житейской ситуации, избежать ошибок поможет и система подсказок, предусмотренных разработчиками сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

- А я еще слышал, что есть такая программа, которая также облегчает заполнение налоговой декларации?

- Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года можно использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России. Она поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

- Насколько я понимаю, можно еще представить налоговую декларацию в инспекцию через свой «Личный кабинет».

- Да, после внесения изменений в Налоговый Кодекс РФ у налогоплательщиков появилась такая возможность. Налогоплательщики физические лица могут это сделать посредством электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru, при этом декларацию необходимо подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, скачать которую можно также в «Личном кабинете».

- Чтобы пользоваться всеми этими новшествами, необходимо быть подключенным к «Личному кабинету»?

- Да, конечно, но процедура эта достаточно простая. Для подключения к «Личному кабинету» можно один раз посетить любую налоговую инспекцию, предъявить паспорт и получить регистрационную карту. После регистрации можно будет обращаться в налоговые органы через интернет. Можно, конечно, обойтись и без посещения налоговой инспекции. Тогда физическое лицо, зарегистрированное на Едином портале госуслуг, может авторизоваться в сервисе «Личный кабинет» при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации.

Хочу обратить особое внимание на такие преимущества Личного кабинета при заполнении декларации 3-НДФЛ в режиме онлайн, как отслеживание в дальнейшем статуса камеральной проверки декларации и автоматический перенос данных о доходах из справки 2-НДФЛ (после их выгрузки в сервис и использовании кнопки «Перенести из 2-НДФЛ»).

- Изменилось ли что-нибудь в порядке декларирования доходов?

- В основном правила остались прежними за исключением нескольких моментов. Некоторые корректировки законодательства нужно учитывать лицам при продаже недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года. Если доход от продажи оказался существенно ниже кадастровой стоимости, то НДФЛ будет рассчитываться, исходя из 70% кадастровой стоимости недвижимости.

Существенное новшество: граждане могут не представлять декларацию по НДФЛ, если налог не был удержан налоговым агентом. Работодатель сам сообщит налоговой службе, что не смог удержать налог. Инспекция начислит налог и направит уведомление на его уплату. В 2018 году в форме декларации произошли незначительные изменения, но эв целом это только упростило ее заполнение.

- Анна Леонидовна. На ваш взгляд, нужны ли еще новшества, чтоб облегчить процесс декларирования доходов?

- Того, что мы имеем, думаю, достаточно просто, доступно и вполне приемлемо для налогоплательщиков.

- Оказывают ли налоговые органы гражданам помощь в период декларационной кампании?

- В инспекциях Псковской области налогоплательщики могут получить консультации по всем интересующим их вопросам. Два раза в неделю, причем не только в период декларационной кампании, мы работаем во вторник и четверг до 20.00, а каждую вторую и четвертую субботы месяца - с 10.00 до 15.00.

Кроме того, граждан, у которых возникли вопросы по декларированию доходов, желающих подать декларации, мы приглашаем на «Дни открытых дверей», которые в очередной раз пройдут в УФНС России по Псковской области 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00.

Налоговые инспекторы проинформируют граждан о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученных ими доходов и необходимости уплаты налога, подскажут, как заполнить декларацию по НДФЛ, в том числе для получения налоговых вычетов. Посетители инспекции в течение нескольких минут смогут подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

- Вы упомянули про Дни открытых дверей. Пользуется ли спросом такая форма работы или это мероприятие ради мероприятия?

- Нет, это не мероприятие ради мероприятия. Действительно налогоплательщики приходят к нам и используют это право, чтобы получить ответы на вопросы, как заполнить декларацию, надо ли перечислять налог, на какие реквизиты.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #налоги #ФНС
Источник: Псковская Лента Новостей
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