Экономика

В «Империале» продолжаются скидки на творожную пасту, йогурты и другие продукты от «Прасковьи Молочковой»

В гипермаркете «Империал», а также во всех остальных магазинах сети «Пчелка» продолжаются апрельские скидки на молочную продукцию от «Прасковьи Молочковой».

Любой продукт из линейки йогуртов любимого бренда можно приобрести по эконом-цене, всего за 48 рублей. Это йогурты в удобной бутылочке (вес 0,33 кг): классический жирностью 1,2% и вишня, лесные ягоды, персик, чернослив-злаки, клубника (жирность 0,9%).

Йогурт - поразительно универсальный продукт! Его можно использовать на завтрак, обед и ужин. Из него получится отличная заправка для салата, нежный десерт или полезный напиток из фруктов. Главное - чтобы йогурт был натуральным, как у «Прасковьи Молочковой». В этом йогурте содержится только молоко, варенье и закваска. Кстати, недавно линейка йогуртов «Прасковья Молочкова» стала дипломантом престижного конкурса «100 лучших товаров России».

Еще одну новинку от «Прасковьи Молочковой» - пасту творожную жирностью 4% - до конца апреля можно купить в сети «Пчелка» со скидкой, за 60 рублей (обычная цена 79 рублей). В ассортименте - паста с курагой, ванилью, изюмом, клюквой, черносливом. Продукт упакован в удобный пластиковый контейнер (вес 0,23 кг).

В «Империале» также снижены цены на бифидок и бифилайф ((жирность 2,5%, упаковка бутылка ПЭТ, 0,33 кг).

По достоинству хозяйки оценят и скидку на майонез Провансаль 67% от «Прасковьи Молочковой» (упаковка дой-пак, 0,35 кг). Сейчас и до конца апреля стоимость составляет всего 59 рублей (обычная цена 80 рублей).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!