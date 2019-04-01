Внешнеторговый оборот Псковской таможни снизился на 26%

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 года составил 352,26 млн долларов.
Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, внешнеторговый оборот за 1 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 26%. Снижение внешнеторгового оборота обусловлено снижением стоимостного объема импорта на 28,8%. Стоимостной объем экспорта увеличился на 28,3%.
Рис. 1. Стоимостные показатели внешней торговли в регионе деятельности таможни
Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота; доля импорта составила 92% в общем объеме товарооборота.
Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота за 1 квартал 2018 - 2019 гг.
Более активны внешнеэкономические связи при экспорте товаров со странами Балтии.
Рис. 3. Географическая структура экспорта в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 года
Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются Китай (18%), Германия (16%), Италия (11%), Австрия (4%), Индонезия (4%), Швеция (4%), Латвия (3%).
Рис. 4. Географическая структура импорта в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 год
В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары, древесина, машиностроительная продукция, в товарной структуре импорта - текстиль, обувь, химическая и машиностроительная продукция.