Экономика

Внешнеторговый оборот Псковской таможни снизился на 26%

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 года составил 352,26 млн долларов.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, внешнеторговый оборот за 1 квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 26%. Снижение внешнеторгового оборота обусловлено снижением стоимостного объема импорта на 28,8%. Стоимостной объем экспорта увеличился на 28,3%.

Рис. 1. Стоимостные показатели внешней торговли в регионе деятельности таможни

Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза и составила 8% от общего объема товарооборота; доля импорта составила 92% в общем объеме товарооборота.

Рис. 2. Структура внешнеторгового оборота за 1 квартал 2018 - 2019 гг.

«Географическая направленность товарооборота пока не меняется, наиболее активны связи со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 99,1 % - пояснила исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Тулумбасова. - Внешняя торговля в регионе деятельности Псковской таможни участниками внешнеэкономической деятельности в 1 квартале 2019 года, как и ранее, была ориентирована и велась в наибольшей степени со странами дальнего зарубежья».

Более активны внешнеэкономические связи при экспорте товаров со странами Балтии.

Среди стран-партнеров наибольший удельный вес занимают Латвия (19%), Эстония (18%), Литва (12%), Румыния (11%), Украина (6%), Испания (6%), Германия (3%).

Рис. 3. Географическая структура экспорта в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 года

Крупнейшими торговыми партнерами при импорте товаров в регионе деятельности таможни являются Китай (18%), Германия (16%), Италия (11%), Австрия (4%), Индонезия (4%), Швеция (4%), Латвия (3%).

Рис. 4. Географическая структура импорта в регионе деятельности Псковской таможни за 1 квартал 2019 год

В товарной структуре экспорта преобладали продовольственные товары, древесина, машиностроительная продукция, в товарной структуре импорта - текстиль, обувь, химическая и машиностроительная продукция.