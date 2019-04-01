Экономика

Представители финских компаний прибудут в Псков 15 апреля с бизнес-миссией

Предприятиям Псковской области предлагают наладить сотрудничество с финскими компаниями, которые прибудут в Псков 15-16 апреля в рамках бизнес-миссии с участием представителей Финско-Российской Торговой Палаты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, делегацию финского бизнес-сообщества возглавит Генеральный Консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламмила.

Одним из центральных событий двухдневной деловой программы бизнес-миссии станет круглый стол на тему «Перспективы развития сотрудничества Финляндии и Псковской области». Мероприятие состоится в понедельник, 15 апреля, в большом конференц-зале ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (ул. Некрасова, 1б). Начало в 11:00.

В деловой встрече примут участие представители администрации Псковской области, органов исполнительной власти, особой экономической зоны «Моглино», Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области и Центра поддержки экспорта Псковской области, а также представители промышленных предприятий региона.

В рамках круглого стола будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия России и Финляндии в экономической и инвестиционной сфере, а также будет предоставлена возможность проведения B2B переговоров с представителями финских компаний.К участию в мероприятии приглашаются предприятия Псковской области, которые заинтересованы в знакомстве и налаживании сотрудничества с предприятиями Финляндии в сферах управления и переработки отходов, промышленного производства, строительства и производства пищевой продукции.

Добавим, что организаторами бизнес-миссии выступают агентство инвестиционного развития Псковской области и особая экономическая зона «Моглино» совместно с Генеральным Консульством в Санкт-Петербурге и Финско-Российской Торговой палатой. Как отмечают организаторы, бизнес-миссия - это возможность наладить и расширить межрегиональное сотрудничество для выхода на новые рынки, осуществить поиск новых партнеров, а также обменяться опытом в области развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Регистрация участников по телефонам 8 (800) 250-62-24 (доб. 1112), 8-911-365-59-81, 8-911-690-13-95 или по электронной почте: vv.potapova@invest.pskov.ru.

С программой и предварительным списком участников можно ознакомиться здесь.