Экономика

Индустриальный парк «Технополис» предлагает полное сопровождение резидентов

Индустриальный парк «Технополис» в Пскове при работе с резидентами уделяет большое внимание сопровождению и оказанию помощи в отлаживании процессов, сопряженных с запуском проектов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в группе компаний «ЛУГ», в частности, интеграция в рынок сбыта среди резидентов, строительство под заказчика, проектирование и разработка техзаданий, юридическое сопровождение и работа с банками и кредитными организациями, а также подбор кадров и сопровождение сделок.

«Технополис» находится в одном из самых удобных районов города, на пересечении транспортных магистралей - на ул. 128-й Стрелковой дивизии, 6.

По любым вопросам относительно «Технополиса» можно обращаться по телефону 8-911-693-00-06.

Пока сайт индустриального парка в разработке, уже работает официальная группа ВКонтакте - https://vk.com/tehnopolis_psk, паблик на Фейсбуке - https://www.facebook.com/tehnopolis60 и страница в Инстаграм - tehno_polis_pskov.