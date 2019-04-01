Экономика

В Псковской области планируется построить 1,8 млн квадратных метров жилья до 2024 года

До 2024 года в Псковской области планируется построить 1,8 млн кв. метров жилья. Такие цифры были озвучены сегодня, 10 апреля, в Смольном в ходе совещания министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и перехода на проектное финансирование с 1 июля 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в совещании принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ходе встречи руководство Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, ведущие застройщики и кредитные организации обменялись мнениями по проблемным вопросам и наметили пути их решения.

Владимир Якушев напомнил, что с 1 июля 2019 года строительная отрасль России готовится к переходу на проектное финансирование и расчеты с застройщиками посредством эскроу счетов. Причем на новые правила переходят и те проекты, которые были начаты до обозначенной даты. Министр проинформировал, что на следующей неделе будет подписано разработанное Минстроем постановление правительства, которым определяются критерии для проектов жилищного строительства, достройка которых будет возможна по старой схеме после 1 июля 2019 года, но для этого они должны отвечать ряду критериев: 30% строительная готовность объекта, не менее 10% договоров долевого участия.

Главная задача, которая стоит сейчас перед всеми регионами, провести детальный анализ всех проектов и выработать стратегию реализации на местах новых принципов жилищного строительства.

Как отметил глава Минстроя от того, насколько грамотно и оперативно будет проделана эта работа, во многом будет зависеть, как регионы справятся с переходным периодом и смогут предотвратить возможные риски.

На территории региона в рамках долевого строительства в прошлом году введено в эксплуатацию 18 многоквартирных домов. С начала этого года — еще 5. В настоящее время с долевым участием в регионе возводится около 50 многоквартирных домов. Обманутых дольщиков в регионе нет.

Всего за первые два месяца этого года сдано уже более 40 тысяч кв. м жилья, что на 30% больше уровня прошлого года. В прошлом году введено в эксплуатацию более 233 тысяч кв. метров жилья, что выше плановых значений на 13 тысяч кв. м.

На данный момент в Псковской области наиболее крупными застройщиками реализуется 8 проектов комплексной застройки, в рамках которых до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн кв. м жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр.

Отметим, что на протяжении ряда лет Псковская область находится на лидирующих позициях в СЗФО по показателю «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области».