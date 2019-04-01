Экономика

Выиграть полный ассортимент йогуртов и творожных паст от «Прасковьи Молочковой» смогут участники конкурса репостов

В группе «Прасковьи Молочковой» во ВКонтакте стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть набор йогуртов и творожных паст псковского производителя молочной продукции.

Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу Прасковья Молочкова, сделать репост ЭТОЙ публикации, закрепить запись у себя на стене и не удалять запись до окончания розыгрыша.

15 апреля сразу 5 победителей получат замечательные призы:

Йогурт питьевой 0,33 кг с различными вкусами: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический.

Паста творожная 4% 0,23 кг: ваниль, изюм, чернослив, курага, клюква.

Всем удачи!