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Экономика

Вопросы развития сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь обсудили на заседании двусторонней рабочей группы

11.04.2019 14:41|ПсковКомментариев: 0

Делегация Республики Беларусь во главе с министром архитектуры и строительства Дмитрием Микуленком находится в Псковской области с двухдневным рабочим визитом. Вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между Псковской областью и Республикой Беларусь поднимались на совместном заседании 6-й рабочей группы, которое состоялось в четверг, 11 апреля, в администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

«Псковскую область и Республику Беларусь связывают тесные экономические и культурные связи, и мы заинтересованы в их продолжении и укреплении», - подчеркнула заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Вице-губернатор напомнила, что в структуре внешнеторгового баланса Псковской области Республика Беларусь занимает лидирующее положение среди стран-партнеров. Промышленные предприятия региона поставляют широкий ассортимент своей продукции в Республику, в свою очередь псковские строительные компании закупают материалы белорусского производства. Нинель Салагаева также обратила внимание, что при участии белорусских партнеров были введены в эксплуатацию такие крупные социальные объекты, как Псковская инженерно-лингвистическая гимназия и Псковский перинатальный центр.

Активное взаимодействие, по словам Нинель Салагаевой, ведется и в агропромышленном секторе: приобретается сельхозтехника и комплектующие, на территории региона реализуется белорусская продовольственная продукция.

Взаимодействие деловых кругов осуществляется также по линии Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области и Торгово-промышленной палаты региона. Псковские и белорусские предприятия принимают активное участие в универсальных и специализированных выставках, форумах, семинарах, бизнес-встречах, ярмарках и фестивалях, которые проводятся на территории обоих государств. «Работа на таких мероприятиях позволяет установить прочные взаимовыгодные двусторонние связи в различных отраслях», - подчеркнула вице-губернатор.

«Мы готовы оказывать любую поддержку в рамках взаимодействия, продвижения взаимной торговли, в том числе и в проведении выставочных мероприятий. Никаких с этим вопросов нет. И надеюсь, что найдем поддержку с вашей стороны для участия наших компаний в подобных мероприятиях. Есть большое желание придать новый импульс развития нашим отношениям», — сказал в ответ Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий Микуленок.

Министр подчеркнул, двусторонние отношения необходимо переводить на новый уровень: от натурального оборота продукцией к реализации крупных совместных проектов.

Перед началом встречи члены белорусской делегации побывали на строительной площадке жилого микрорайона в деревне Борисовичи Псковского района. Также они планируют посетить Псковский электромашиностроительный завод, который уже поставляет свою продукцию для ряда белорусских предприятий, и Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию.

Кроме того, запланирована двусторонняя встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрия Микуленка.

Отметим, что товарооборот двусторонней торговли Псковской области с Республикой Беларусь за прошлый год увеличился на 17% и составил более 230 млн долларов США. И если импорт из Беларуси незначительно снизился, то экспорт за указанный период увеличился на 30% и составил 185 млн долларов США или 65% от общего экспорта области.

Теги: #Беларусь #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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