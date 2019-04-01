Экономика

Губернатор Псковской области пригласил белорусскую делегацию на Ганзейский форум

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил белорусскую делегацию на Ганзейский форум приграничных регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. Такое приглашение от Михаила Ведерникова поступило 11 апреля, на рабочей встрече с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрием Микуленком. Последний - возглавляет белорусскую делегацию, которая находится в регионе с двухдневным рабочим визитом.

В рамках встречи стороны подвели итоги двустороннего взаимодействия в рамках дорожной карты по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Псковской областью (Российская Федерация) и Республикой Беларусь на 2018 - 2020 годы и наметили планы дальнейшей работы.

Глава региона поприветствовал членов делегации на Псковской земле и поблагодарил за плодотворные взаимоотношения. «Мы открыты к диалогу и рассчитываем на продолжение конструктивного сотрудничества, сохранение дружеских, добрососедских отношений», - отметил Михаил Ведерников.

Готовность искать совместные точки роста обозначил и министр Дмитрий Микуленок. «Нам есть над чем работать, и есть что предложить. В рамках визита у нас получился обстоятельный разговор», - отметил он.

В числе приоритетов: сфера дорожного ремонта, здравоохранения, обновления парка дорожно-строительной и пассажирской техники. Кроме того, обе стороны выразили готовность продолжать оказывать содействие в развитии кооперационных связей.

Михаил Ведерников пригласил представителей Республики Беларусь принять участие в Ганзейском форуме приграничных регионов. В свою очередь министр архитектуры и строительства Беларуси пригласил Губернатора Псковской области с ответным рабочим визитом в Минск.

Михаил Ведерников поблагодарил за приглашение и обещал рассмотреть такую возможность в рамках деловой миссии.

Отметим, что Псковскую область с Республикой Беларусь связывают постоянные экономические связи. Беларусь является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров среди стран СНГ. Товарооборот двусторонней торговли за прошлый год увеличился на 17 % и составил более 230 миллионов долларов США. И если импорт из Беларуси незначительно снизился, то экспорт за указанный период увеличился на 30 % и составил 185 миллионов долларов США или 65% от общего экспорта области.