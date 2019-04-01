Экономика

Система быстрых платежей ЦБ РФ может стать международной

В системе быстрых платежей (СБП) Банка России может появиться функция денежных переводов за границу. В регуляторе «Известиям» сообщили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны.

Уточняется, что у россиян может появиться возможность делать денежные переводы за границу клиентам зарубежных банков по номеру телефона. Однако это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах.

При этом в банке «Ак Барс» считают, что появление международных переводов может повлиять на рост рисков оплаты контрабандных товаров и сомнительных операций.

«Соответственно, есть опасения, что через СБП могут незаконно переводить деньги из одной страны в другую. К примеру, клиент приобрел за границей незаконный товар и решил его оплатить переводом через СБП. В этом случае перевод должен быть запрещен», - сказал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков.

Сейчас в системе быстрых платежей работают 12 банков: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк «Ак Барс», Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр».