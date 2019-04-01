Экономика

Более чем на 5 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области бюджет государства

За первый квартал 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации Управление ФНС России по Псковской области мобилизовали 5,2 млрд. рублей налогов и сборов, что составляет 104,3% к уровню поступлений за аналогичный период 2018 года (на 213,8 млн. руб. больше). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 1 млрд. 282 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 3,9 млрд. рублей и возросли на 13,4% (или на 457,3 млн. рублей), из которых в доход областного бюджета поступило 3,0 млрд. рублей, в доходы местных бюджетов – 868,3 млн. рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 3 месяца 2019 года на 99,5% обеспечено за счет следующих налогов:

на 54,8% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (2,1 млрд. рублей);

на 25,4% за счет поступлений налога на прибыль организаций (983,7 млн. рублей);

на 10,3% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, налога на игорный бизнес), от которых бюджет пополнился на 400,2 млн. рублей;

на 9,0% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за 3 месяца 2019 года составили 349,5 млн. рублей.

За первый квартал 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 3,3 млрд. рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 18,6% или 511,2 млн. рублей больше, чем за 3 месяца 2018 года, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 2,5 млрд. рублей, в Фонд социального страхования РФ – 224,6 млн. рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 538,8 млн. рублей.

По итогам 3 месяцев 2019 года налоговыми органами Псковской области обеспечен положительный тренд поступлений налогов и сборов в бюджеты практически всех уровней бюджетной системы, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.