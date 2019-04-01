Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках, говорится в пресс-релизе компании.

«Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью "Русский пармезан" и Россельхозбанком. В дальнейшем по мере технической готовности партнеров планируется сделать его доступным в масштабе всей страны по картам Visa и других банков», - указано в сообщении, пишет «Интерфакс».

Воспользоваться новой услугой можно при оплате картой или смартфоном, в котором к платежному приложению привязана карта Visa.

Как отмечается в пресс-релизе, сервис по снятию наличных в торговых точках уже доступен по картам Visa в разных странах, в частности, в США, Великобритании, Словакии, Польше.

Как сообщалось ранее, Сбербанк объявил о том, что в июле запустит проект снятия наличных на кассах торговых точек с карт MasterCard Сбербанка и других банков и карт Visa Сбербанка.