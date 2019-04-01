Экономика

Опрос от международного валютного фонда указал на большой потенциал цифровых валют

Время вносит собственные коррективы во все сферы жизни, не является здесь исключением и финансовое направление, где сегодня наблюдаются кардинальные преобразования. Один из векторов активного развития - рынок криптовалют. Согласно мнению экспертов, цифровые продукты обладают солидным потенциалом в отношении выведения из равновесия банковской системы, а потому требуют к себе особого внимания. Простые потребители же высоко оценивают шансы на то, что именно такие платежные инструменты в самом ближайшем будущем получат очень широкое распространение. Такие выводы относительно населения были сделаны на днях Международным валютным фондом, который решил с помощью Твиттера провести опрос.

В ходе исследования был задан один единственный вопрос относительно того, чем именно, по мнению респондентов, они будут расплачиваться за обед по прошествии пяти лет. На выбор были даны такие варианты ответов:

наличные;

криптовалюта;

мобильный телефон;

банковская карта.

На момент окончания голосования в опросе приняло участие свыше 37,6 тыс. человек. При этом большинство из них склонилось к мысли о том, что именно цифровые продукты имеют самые серьезные перспективы для распространения среди потребителей. На долю криптовалют, работу с которыми предлагает источник с рейтингом действующих специализированных бирж, пришлось 56% от всех голосов. Далее по степени убывания своей значимости расположились мобильный телефон, банковская карта, наличные. В ходе опроса их показатели оставались приблизительно на одном уровне, к последней минуте они пришли со значениями 27%, 9%, 8% соответственно.

Международный валютный фонд отмечает серьезное воздействие цифровых валют на существующую банковскую систему. По мнению директора-распорядителя МВФ Кристинн Лагард, в этой связи подобные продукты требуют особого надзора во избежание появления нестабильности в финансовой сфере. Влияние мира криптовалют сегодня настолько сильно, что крупные банки все чаще пересматривают собственные бизнес-модели и делают ставки на ранее не использовавшиеся ими формы деятельности. Кристин Лагард заявила, что крипта и все, что подразумевает применение технологии распределенного реестра, так сказать, сотрясает сложившуюся банковскую систему. При этом для Международного валютного фонда это нежелательно: инновации с таким негативным потенциалом неизменно приведут к потере столь важной стабильности на рынке.