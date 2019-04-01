Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными

ВТБ и банк «Возрождение» отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Отправить средства можно на счета физических лиц. Услуга доступна во всех отделениях и в дистанционных каналах обслуживания банков.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и банка «Возрождение» составляет более 16,2 тысяч устройств.
«В прошлом году после объединения банкоматных сетей владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом из наших банкоматов, - подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. - Решение об отмене комиссий за денежные переводы стало закономерным этапом стратегии по обеспечению свободного доступа наших клиентов к финансовым услугам как в отделениях, так и в мобильном и интернет-банках».