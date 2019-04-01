Экономика

ТПП России и Латвии будут и дальше развивать бизнес-сотрудничество на региональном уровне

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось расширенное заседание Российско-латвийского делового совета (РЛДС). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пресс-службе ТПП РФ, мероприятие организовано в рамках выполнения решений и рекомендаций 7-го заседания Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

Открыл и вел мероприятие президент ТПП Псковской области Владимир Зубов, отметивший актуальность заседания для развития российско-латвийских торгово-экономических отношений.

С приветствием к участникам обратился вице-президент ТПП России Владимир Падалко, отметивший, что в условиях ухудшения политических отношений между Россией и Латвией РЛДС выполняет важную задачу как структура, координирующая позицию российского делового сообщества в отношении взаимодействия с латвийскими партнёрами. В нынешних условиях, подчеркнул Владимир Падалко, наибольшие перспективы имеет сотрудничество на уровне регионов двух стран. Наиболее активно сотрудничает с Латвией Псковская область, в этой связи избрание в 2017 г. псковского предпринимателя Александра Колпакова на пост председателя РЛДС оказалось оправданным. Вместе с тем руководству Делового совета необходимо шире привлекать к работе и другие регионы России, в частности, Нижегородскую, Калининградскую, Ярославскую, Кировскую, Смоленскую, Ивановскую, Вологодскую, Томскую, Архангельскую, Свердловскую области, а также Республику Татарстан и Москву, где недавно проходили двусторонние встречи предпринимателей.

Тему продолжил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации Марис Риекстиньш. По его словам, поддержка бизнес-контактов и развитие торгово-экономического сотрудничества является одним из основных направлений работы посольства. Несмотря на сложные отношения России и Латвии, торгово-экономические отношения между странами по-прежнему сохраняют определенные перспективы, считает глава дипломатический миссии. Продолжаются деловые контакты на региональном уровне, в том числе с предпринимателями Псковской области. Представители латвийских компаний принимают участие в выставках «ПродЭКСПО» и MosBuild и др. Растет туризм, о чем свидетельствует количество выданных туристических виз российским гражданам. Все это говорит об имеющемся потенциале торгово-экономических отношений, который еще предстоит реализовать, полагает Марис Риекстиньш.

Затем к присутствующим обратился председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, отметивший, что придание РЛДС регионального статуса положительно сказалось на развитии бизнес-отношений между предпринимателями Псковской области и Латвии. Значительный вклад в это вносит РЛДС, содействуя реализации программ приграничного сотрудничества в сфере бизнеса, а также формированию комфортных условий для взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей приграничных территорий обеих стран.

Председатель Совета ТПП Латвии Айгарс Ростовкис отметил, что, несмотря на существующие проблемы в отношениях двух стран, бизнесмены - члены ТПП Латвии активно работают с предпринимателями России, развивают торгово-экономические отношения и заинтересованы в расширении деловых контактов с российскими регионами.

По словам председателя Российско-латвийского делового совета Александра Колпакова, деятельность РЛДС оказывает позитивное влияние на развитие торгово-экономических отношений двух стран. Деловой совет является эффективной площадкой для выработки скоординированной позиции делового сообщества в плане взаимодействия и работы на рынках, как России, так и Латвии. В рамках работы РЛДС проводятся деловые встречи, на которых затрагиваются вопросы партнерства территорий и бизнес-сотрудничества, подчеркнул Александр Колпаков.

Далее представители российского и латвийского предпринимательского сообщества обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и гуманитарной сферах.

В заключение участники мероприятия договорились о проведении очередного заседания РЛДС на площадке Калининградской торгово-промышленной палаты.