Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александром Конашенковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Псковскую область нередко называют типичным аграрным регионом, в котором можно заниматься буквально всеми видами сельского хозяйства вплоть до разведения оленей и выращивания винограда и арбузов. Впрочем, местные аграрии предпочитают более консервативные виды сельхозпроизводства: свиноводство, молочное животноводство, птицеводство и выращивание картофеля, да зерновых культур. До начала 90-х годов аграрный сектор занимал около половины в валовом региональном продукте региона. Однако в настоящее время этот показатель сократился до порядка 10%. Тем не менее, по данным Псковстата, в регионе функционирует свыше 280 сельскохозяйственных организаций, почти 630 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 тыс. личных подсобных хозяйств.

Достаточно ли этого, чтобы вернуть былые показатели? Как живут сегодня сельхозтоваропроизводители Псковской области? Что их беспокоит? Поднимет ли региональную экономику аграрный сектор? Ответит на эти вопросы сегодняшний гость студии - президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков.

Звоните в студию по телефону прямого эфира - 56-73-72.