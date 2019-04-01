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Экономика

«Эхономика» с Александром Конашенковым. ВИДЕО

16.04.2019 15:32|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика».

Псковскую область нередко называют типичным аграрным регионом, в котором можно заниматься буквально всеми видами сельского хозяйства вплоть до разведения оленей и выращивания винограда и арбузов. Впрочем, местные аграрии предпочитают более консервативные виды сельхозпроизводства: свиноводство, молочное животноводство, птицеводство и выращивание картофеля, да зерновых культур. До начала 90-х годов аграрный сектор занимал около половины в валовом региональном продукте региона. Однако в настоящее время этот показатель сократился до порядка 10%. Тем не менее, по данным Псковстата, в регионе функционирует свыше 280 сельскохозяйственных организаций, почти 630 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 тыс. личных подсобных хозяйств.

Достаточно ли этого, чтобы вернуть былые показатели? Как живут сегодня сельхозтоваропроизводители Псковской области? Что их беспокоит? Поднимет ли региональную экономику аграрный сектор?

Ответил на эти вопросы сегодняшний гость студии - президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков.

Вел эфир Алексей Овчинников.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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