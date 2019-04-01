Экономика

70% фермеров Псковской области не получили несвязную поддержку от государства

«Псковскому аграрию стало сложнее жить - цены на удобрения, горюче-смазочные материалы и средства защиты от насекомых растут. Мы, конечно, будем работать и дальше, но объективно можно сказать, что зарабатывать мы стали меньше», - заявил президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он обратил внимание, что теперь для того, чтобы получить несвязную поддержку в области растениеводства от государства нужны документы на семена, которыми засеваются поля. По новым правилам фермеру нужно подтвердить их качество и безопасность. Со слов Конашенкова, правило было введено весьма неожиданно, поэтому 70% фермерств не успели подготовить необходимые бумаги и остались без поддержки. Не получат поддержку и те, кто сеял своими семенами, но не проводил апробацию посевов.

Напомним, в этом году несвязная поддержка в области растениеводства составят почти 1000 рублей на гектар земли.

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«Минсельхоз принимает меры, которые осложняют нам жизнь. В мировом опыте нет таких жестких требований, там для всех есть погектарная несвязная поддержка, а у нас ввели целый комплекс неожиданных дополнительных условий. Изменения может и нужны, но они должны быть планомерные. Фермерам нужно время, чтобы подготовиться и следовать всем нововведениям», - заключил Александр Конашенков.