Экономика

Александр Конашенков: Урожайность в этом году будет хуже, чем в прошлом

«Уже видно, что урожайность в этом году будет хуже. По моим данным, удобрений покупают гораздо меньше. Хотя погода и способствует урожайности», - заявил президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он обратил внимание, что сев озимых культур в этом году прошел хорошо, и отметил, что они сохранились практически на 100%. Это связано с тем, что снег сошел быстро и равномерно. Александр Конашенков рассказал, что мест стояния воды на земельных участках практически не возникло, это помогло лучше сохраниться зерну.

«Теперь все будет зависеть от удобрений. Тут существует две проблемы - кому-то не хватает денег на то, чтобы приобрести необходимое количество качественных удобрений, а где-то есть руководители, которые не верят в силу удобрений», - заявил Александр Конашенков.

Обсуждая опасность использования удобрений, президент ассоциации «Псковский фермер» отметил, что сами по себе удобрения никакой опасности для выращиваемых культур и потребителей не несут. Все они качественные и сертифицированные. «По сегодняшнему количеству закупаемых удобрений можно сказать, что никакие нитраты нам еще долго не грозят. А хороший урожай в нашей зоне может быть только при использовании удобрений. Работать без удобрения нерентабельно», - заключил фермер.