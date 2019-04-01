Экономика

Александр Конашенков: Нам нужны фермерские центры розничной торговли

«У нас должна быть своя система реализации фермерской продукции. С торговыми сетями работать сложно. Нужны фермерские центры розничной торговли, это составило бы конкуренцию сетевым магазинам», - заявил президент ассоциации «Псковский фермер», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков в эфире программы «Эхономика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также он отметил, что на ярмарке выходного дня очень много перекупщиков и часто товары до простого потребителя не доходят.

«В целом, когда ярмарку перенесли, продажи упали. Необходимо рассмотреть вопрос о выделении отдельного участка для ярмарки. Мы бы смогли тогда сами заниматься рекламой и постарались бы его самостоятельно содержать», - сообщил Александр Конашенков.

Ранее, для организации торговли фермерскими товарами, рассматривался вариант создания единого хаба. Магазины периодически пробуют сотрудничать с фермерами, однако возникают типичные проблемы - недостаточные объемы и нерегулярность поставок. Хаб стал бы единым складом, на который свозилась бы продукция с разных фермерств, а уже оттуда формировались бы необходимые поставки в магазины.

«Строительство единого хаба - это очень дорого и работать в нем будет чрезвычайно сложно. Для чего-то очень крупного мы еще не созрели. Нужно начинать с мелкой торговли», - заявил Александр Конашенков.