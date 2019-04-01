Экономика

Псковская область и Финляндия договорились об укреплении сотрудничества в экономике и культуре

В администрации региона, во вторник, 16 апреля, состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Генеральным консулом Финляндии в Санкт-Петербурге госпожой Анне Ламмила.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, руководитель региона поприветствовал финских гостей на Псковской земле и отметил, что Псковскую область с Финляндией связывают долгосрочные партнерские связи. У Пскова есть город-побратим Куопио, а в особой экономической зоне «Моглино» успешно работает финское предприятие «Нор-Маали». «Готов обсудить возможности развития нашего взаимодействия в экономике, культуре и других сферах», - сказал Михаил Ведерников.

Консул в свою очередь поблагодарила губернатора за теплый прием и насыщенную деловую программу визита финской делегации в Псков: в рамках бизнес-миссии финских компаний состоялся круглый стол на тему перспективного сотрудничества Финляндии и Псковской области, знакомство и переговоры с местными производителями, посещение ОЭЗ «Моглино» и крупнейших предприятий региона.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Анне Ламмила обсудили участие делегации Финляндии в форуме приграничных регионов, который пройдет в Пскове в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени при поддержке российских компаний Ростех и Транснефть. «Мы хотим показать свой инвестиционный, промышленный, сельскохозяйственный потенциал и делаем ставку на это мероприятие. Форум планируется сделать ежегодным, уверен, что он будет значительно способствовать развитию экономических отношений с соседями», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также пригласил финских партнеров к участию в первом кинофестивале, который пройдет в рамках Ганзы-2019 совместно с Минкультуры и «Ленфильмом». Стороны также говорили о возможности организации бизнес-миссии псковских компаний в Финляндию и участии финских журналистов в Международном медиафоруме Псковской области.

Отдельно участники встречи остановились на теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Анне Ламмила отметила, что в Финляндии «мусорная» реформа началась 10 лет назад, и сегодня лишь 1% отходов идет на захоронение, остальной объем перерабатывается. Финские предприятия готовы поделиться с псковским коллегами технологиями и наработками в этой сфере. Михаил Ведерников идею поддержал и озвучил планы по строительству в Псковской области двух экотехнопарков, в которых разместятся не только комплексы по сортировке мусора, но и перерабатывающие предприятия. «Мы заинтересованы в потенциальных партнерах, которые уже прошли этот путь», - подчеркнул губернатор.