Экономика

Российские производители фруктов и ягод могут либо получить госсубсидию, либо льготный НДС - Медведев

Правительство РФ оценивает варианты поддержки российских производителей фруктов и ягод - предоставление госсубсидии или снижение НДС с 20% до 10%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду с отчетом о работе правительства в Госдуме, пишет «Интерфакс».

«Действительно, эта тема неоднократно обсуждалась, так получилось, что плоды, ягоды и фрукты у нас оказались исторически в другой ставке НДС (облагались по общей ставке НДС - прим. ИФ), что, наверное, было объяснимо общими проблемами жизни в 1990-е годы, но очень трудно объяснить сейчас. И мы все говорим, что наши дети, да и вообще все граждане РФ, должны иметь разнообразный стол из различных продуктов питания, включая фрукты, соки, ягоды, поэтому в настоящий момент по моему поручению прорабатываются два варианта решения этой задачи», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

Первый вариант, по его словам, предусматривает «предоставление субсидии всем российским производителям фруктов и ягод для того, чтобы их продукция была в лучших конкурентных условиях, чем та продукция, которая поставляется из-за границы». «Поскольку до сих пор значительный объем фруктов и ягод поставляется из-за границы. Если помогать, то своим», - подчеркнул он.

Второй вариант - унифицировать ставку НДС на уровне 10%. «Второй вариант хорош, конечно, но, коллеги, давайте задумаемся, у нас пока еще 40% тех же яблок поставляются из-за границы. Если мы введем такую ставку, то надо понимать, что частично это будет поддержка тех, кто поставляет фрукты из-за границы. Но, возможно, мы по этому пути пойдем», - сказал Д.Медведев.

Льготная ставка НДС 10% распространяется на определенный перечень товаров, в том числе из продовольственных товаров под нее подпадают: мясо, мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, растительные масла, маргарин, сахар, соль, зерно, комбикорм, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, морепродукты, детское и диабетическое питание и овощи. Фрукты и ягоды облагаются по общему порядку - до 2019 года по ставке 18%, а с 1 января текущего года по ставке 20%.

Производители фруктов и ягод были не согласны с таким положением дел. В марте вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство обсуждает вопрос снижения ставки для ягод и фруктов до 10%. «Сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком. Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение. Считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, которую потребляют и дети», - сказал он.

Впервые предложение о снижении НДС на плоды и ягоды до 10% прозвучало в ноябре 2018 года на совещании в Ставропольском крае с участием президента и председателя правительства. «На мой взгляд, тогда уже было принято однозначное решение, чтобы в отношении этой продукции сделать НДС 10%. И прежде всего - в отношении яблок, с учетом того, что у нас это производство активно развивается», - сказал он, уточнив, что в настоящее время Россия на 60% обеспечена яблоками собственного производства.