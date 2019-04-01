Экономика

Майонез «Прасковья Молочкова» со скидкой могут приобрести псковичи во всех магазинах сети «Магнит»

Во всех псковских магазинах сети «Магнит» действует скидка 12% на майонез Провансаль «Прасковья Молочкова» жирностью 51% (упаковка стакан 0,4 кг).

До 23 апреля стоимость майонеза составляет всего 47,90 рублей (обычная цена 54,90 рублей).

«Прасковья Молочкова» - это молочные продукты, выработанные в соответствии с государственным стандартом качества. Майонез от «Прасковьи» не содержит ароматизаторов, красителей и ГМО. После перемешивания продукт порадует вас приятным яичным вкусом и тонким ароматом горчицы.

Большое значение в процессе выработки майонеза уделяется контролю за производством. Специалисты регулярно проверяют не только сырье, но и каждую партию продукта на выходе. В микробиологической лаборатории Псковского городского молочного завода ежедневно проводят тесты на стойкость эмульсии, на содержание кишечной палочки, патогенных или плесневых грибов и дрожжей.

Академия качества неоднократно подтверждала право майонеза «Прасковья Молочкова» выпускаться под знаком «100 лучших товаров России».

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!