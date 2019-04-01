Экономика

Представители индустриального парка «Технополис» приняли участие в круглом столе по вопросам сотрудничества Финляндии и Псковской области

Представители индустриального парка «Технополис» приняли участие в круглом столе по вопросам перспектив развития сотрудничества Финляндии и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Технополисе».





15 апреля во время пребывания в Пскове делегации из Финляндии, которую возглавляла Генеральный Консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила одним из ключевых мероприятий деловой программы стал круглый стол, посвященный перспективам развития сотрудничества Финляндии и Псковской области.





В рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы взаимодействия России и Финляндии в экономической и инвестиционной сферах. Индустриальный парк «Технополис» провел презентацию своих возможностей для гостей круглого стола и ответил на вопросы. После презентации, представители «Технополиса» провели серию переговоров о возможных вариантах сотрудничества и обменялись мнениями о перспективах развития.





Круглый стол стал отличной дискуссионной площадкой для знакомства с возможностями и перспективами развития индустриального парка «Технополис» в рамках международного сотрудничества.



Организаторами бизнес-миссии выступают Агентство инвестиционного развития Псковской области совместно с Генеральным Консульством в Санкт-Петербурге и Финско-Российской Торговой палатой.